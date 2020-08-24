Мэрия обещает к юбилею закончить работы по внешнему облику города

Деньги для ремонта дорог предоставлены городу очень внушительные. Вряд ли город знал такие одноразовые финансовые вливания, если не брать во внимание советский период.

Качество и особенно толщина асфальтового слоя на этот раз тоже значительны. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» осталось отремонтировать всего два объекта – по улице Калинина и набережной Варкауса. Там подрядчик остановил работы, поскольку еще не завешена укладка инженерных сетей: как только эти работы закончатся, «АБЗ-Дорстрой» буквально за 10 дней завершит эти объекты.

То же самое касается и ремонта фасадов в центральной части города. Надо отметить предусмотрительность города – работа по стандарту вывесок началась заблаговременно, что позволило планово осуществить покраску фасадов.

Кстати, четыре года разрабатывали нормативную базу по вывескам: в результате ее никто не оспаривает и все согласны, что город достоин иметь надлежащий облик. В центре города у нас теперь вполне столичный стиль, достойный Москвы и Петербурга.