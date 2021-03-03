В Карелии полностью привились от коронавируса более 12 тысяч человек

В Карелии продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 24 860 человек, полностью провакцинированы (получили оба компонента) – 12 314 человек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков. Среди граждан старше 60 лет провакцинировались

11 383 человека.

До 10 марта в республику должны поступить еще 5300 доз «Спутник V». Всего Карелия получила 28 292 дозы вакцины.

Общее число заболевших коронавирусом в республике насчитывает 41222 человека, из них 3907 — дети. Выздоровевших — 37145, из них 3442 — дети. Умерших — 314. (фото eastrussia.ru)