Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции

В семи районах Карелии суды начали рассматривать материалы об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции, сообщает паблик «Скажи экстремизму нет | Республика Карелия».

«За 26 апреля 2020 года в районные и городские суды Республики Карелия поступило 49 административных материалов по ст. 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ в отношении 49 жителей, которые грубо нарушили режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции»,

– говорится в сообщении.

Из 49 административных материалов судами уже рассмотрено 20, по всем из них вынесены постановления о назначении административного наказания.

Административные материалы рассматриваются в 7 судах республики:

– Петрозаводский городской суд – 20 материалов (рассмотрено – 13);

– Кондопожский городской суд – 6 материалов (рассмотрено -2);

– Беломорский районный суд – 7 материалов;

- Костомукшский городской суд – 9 материалов;

– Суоярвский районный суд – 5 материалов (рассмотрено – 3);

– Сотравальский городской суд – 1 материал (рассмотрен);

– Питкярантский районный суд – 1 материал (рассмотрен).

Протаколы выписаны по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкция по ч. 1 статьи – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Подробнее о том, как, за что, и на какую сумму вас могут наказать за нарушение режима самоизоляции, а также законно ли это, читайте здесь.