27 апреля 2020, 09:17
Общество

Петрозаводчанка закрыла маленького ребенка в квартире на весь день

Пожарные обнаружили двухлетнюю девочку запертой в одной из квартир карельской столицы: ребенка передали врачам

Вчера, 26 апреля, в 17 часов 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Жители дома на улице Шотмана целый день слышали плач ребенка из-за закрытой двери квартиры.

Прибывшие к месту вызова пожарные через балкон проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже. Увиденное привело спасателей в шок: в квартире одна находилась двухлетняя девочка. Ребенок был голоден, его одежда была в следах от мочи. Пожарные переодели и накормили девочку, после чего передали ее врачам скорой помощи.

Присутствующие на месте сотрудники полиции пытались связаться с нерадивой матерью, но ее телефон молчал. По словам очевидцев, мать кинулась искать свою дочь только после девяти вечера, когда вернулась домой. Этим случаем сейчас занимаются соответствующие органы.

Обсудить
просмотр
166811
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
ребенок
Пожарные
новости Карелии