Петрозаводчанка закрыла маленького ребенка в квартире на весь день

Вчера, 26 апреля, в 17 часов 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Жители дома на улице Шотмана целый день слышали плач ребенка из-за закрытой двери квартиры.

Прибывшие к месту вызова пожарные через балкон проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже. Увиденное привело спасателей в шок: в квартире одна находилась двухлетняя девочка. Ребенок был голоден, его одежда была в следах от мочи. Пожарные переодели и накормили девочку, после чего передали ее врачам скорой помощи.

Присутствующие на месте сотрудники полиции пытались связаться с нерадивой матерью, но ее телефон молчал. По словам очевидцев, мать кинулась искать свою дочь только после девяти вечера, когда вернулась домой. Этим случаем сейчас занимаются соответствующие органы.