Законное наказание или «административный произвол»?

Глава Карелии Артур Парфенчиков в гневе. Он недоволен низким уровнем самоизоляции жителей Петрозаводска. Какие меры он примет в ближайшие дни? Просто продлит режим самоизоляции? Запретит петрозаводчанам выезжать на дачи? Или заставит правоохранительные органы продолжать выписывать административные протоколы бесцельно гуляющим жителям карельской столицы? Один из главных вопросов: насколько, вообще, законны принимаемые ограничительные меры?

Между тем, суды в Карелии уже начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции. Как бы нелепо ни звучали эти слова: штраф за нарушение самоизоляции.

В понедельник, 21 апреля, Верховный суд РФ разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса. Мы попытались собрать мнения и суждения юристов о том, кто, на сколько и как вас может оштрафовать, если вы выйдете прогуляться на улицу.

Карельский юрист Елена Пальцева ответила на простые вопросы, которые сегодня, что ни день, задают нам наши читатели.

– Я иду по городу, меня останавливают и спрашивают документы и цель нахождения на улице. Кто имеет право составить на меня протокол?

– Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вправе составлять: должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

По ст.20.6.1. КоАП РФ круг лиц значительно шире:

– это должностные лица, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р (посмотреть его можно здесь);

– должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. В Карелии перечень Утвержден Указом Главы Республики Карелия от 9 апреля 2020 года № 27.

– По какой статье КоАП на меня может быть составлен административный протокол за нарушение карантинных мер и режима самоизоляции?

– Это может быть либо ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ, либо ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Нарушители из зоны риска (больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней) будут привлекаться по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, остальные – по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

– Как должен выглядеть протокол, могу ли я отказаться его подписывать?

– В протоколе должно быть: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица.

Привлекаемое лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Лицо вправе отказаться от подписания, о чем должностное лицо делает отметку.

– Какое наказание мне грозит?

– Наказание зависит от статьи, которую вменяют привлекаемому лицу и от того, кто привлекается: гражданин, должностное лицо, ИП или юридическое лицо.

Санкция по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Санкция по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – это административный штраф на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

– В какой срок суд должен принять решение о назначении наказания? Обязаны ли меня известить о судебном заседании? Могу ли я на нем присутствовать и приводить доказательства своей невиновности?

– Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, составляет 3 месяца и исчисляется с момента их обнаружения, по ч. 2 ст.6.3 – один год.

В эти сроки (3 месяца и один год) дело должно пройти полный цикл от обнаружения и составления протокола до вынесения судебного постановления городским (районным) судом.

Извещает о дате и времени заседания судья, который рассматривает дело. Присутствовать на процессе и давать пояснения – это право гражданина. Сегодня, с учетом режима самоизоляции, неявка по этой причине должна быть признана уважительной, и суд должен отложить рассмотрение до того времени, когда людям разрешат свободно передвигаться по городу. Отмечу, что наличие повестки на судебное заседание не основание для нарушения режима самоизоляции.

– Могу ли я обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции?

– Обжаловать можно, и тут действует общий порядок: апелляционное рассмотрение будет в Верховном суде РК, кассационное – в Третьем Кассационном суде в Санкт-Петербурге (это для Карелии).

Апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

– В какой срок я должен уплатить штраф и могу ли я это сделать, не выходя из дома?

– Административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Обычно реквизиты указываются в самом судебном акте, и оплатить можно через Сбербанк-онлайн.

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Между тем, многие российский эксперты характеризуют принимаемые ограничительные меры как прямо нарушающие Конституции и ряд законов Российской Федерации.

Например, эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский, отмечает: при введении нормативных актов о «повышенной готовности» региональные власти отсылают к федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Однако этот закон предусматривает лишь ограничение доступа к «эпицентру» катастрофы, но не предполагает ограничения неопределенного круга лиц на свободу передвижения.

Ограничить конституционные права и свободы позволяет другой федеральный закон — о режиме чрезвычайного положения, указывает Шаблинский, но для этого нужен соответствующий указ президента, который, в свою очередь, должен одобрить Совет Федерации.

Набор инструментов, имеющийся в законе «О защите населения…», ограничен мерами вроде сбора информации, спасательными процедурами, оказанием помощи и ограничения доступа к эпицентру, подчёркивает юрист адвокатской группы «Агора» Леонид Соловьёв, а это подразумевает «очаг, который можно легализовать». Однако в случае эпидемии эта процедура остаётся неясна.

«То, что сейчас происходит — это не ограничение доступа к эпицентру, это ограничение свободы передвижения»,

- уверен Шаблинский. (Здесь и далее цит. по изданию «Открытые медиа».)

По его словам, данный закон предусматривает издание региональных указов, применяющих ограничительные меры, если они не затрагивают конституционные права и свободы граждан.

О несоответствии Конституции запретительных мер, вводимых губернаторами, говорил и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В соответствии со ст. 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. А значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента»,

— заявлял сенатор.

«В условиях карантина возможно всякое, но для таких ограничений нужно вводить чрезвычайное положение, тогда эти нормы были бы законны и установлены должным образом, — отмечает профессор ВШЭ, эксперт по конституционному праву Елена Лукьянова. — Это не только обосновывает введённые меры, но и позволяет определить экономические последствия и действия государства».

Уход от введения режима ЧП может быть связан с желанием власти избежать финансовых обязательств, предполагает Лукьянова: «сколько и кому предоставлять субсидий, освобождать от выплат, оказывать помощь и так далее».

Можно ли оспорить выносимые судами штрафы? Привлечение к административной ответственности за несоблюдение вводимых региональными властями «режимов» назвал необоснованным и близкий к власти адвокат, глава общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена:

«Все запреты должны соответствовать Конституции РФ. Понятно, что это делается во благо, чтобы уберечь людей, но с другой стороны — это просто нужно привести в соответствие с законом, чтобы потом не было никаких вопросов».

По его словам, любой вынесенный штраф на сегодняшний день может быть обжалован «вплоть до Верховного суда», и для того чтобы действовать в рамках закона, сотрудники правоохранительных органов должны ориентироваться на федеральное законодательство и конституционные нормы. Из-за этого, полагает адвокат, полицейские скорее будут работать «на профилактику», а не на вынесение штрафов — в противном случае суды будут «завалены жалобами».

Но Соловьёв из «Агоры» сомневается в перспективах таких жалоб. По его мнению, рассчитывать на успешное обжалование протокола можно только в случае, если суд признают незаконным сам нормативный акт губернатов, обязывающий к самоизоляции.

«Ну завалят жалобами, они могут точно также по шаблону все эти жалобы отметать, бумажной работы только прибавится — вот и все»,

— заключает Соловьёв.

Не считает реалистичными шансы оспорить штраф, вынесенный в соответствии с федеральным законом, и профессор кафедры судебной власти и организации правосудия ВШЭ, федеральный судья в отставке Сергей Пашин: с такой жалобой нужно идти в Конституционный суд, который может долго не приступать к рассмотрению или объявить жалобу неприемлемой решением секретариата. В случае же, если на гражданина составят протокол в соответствии с локальным нормативным актом, распоряжения местной власти можно обжаловать в суде общей юрисдикции, однако такое решение, вероятно, будет в пользу администрации, полагает Пашин. По его словам, судьи, руководствуясь поправками в федеральный КоАП, смогут применять те или иные законы по аналогии с законом о чрезвычайном положении, если будут ссылаться на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций:

«По сути, законодатель создал какой-то особый своеобразный режим, который не подпадает ни туда и ни сюда, так что суды, скорее всего, будут апеллировать не к Конституции и предлагать жаловаться в КС, а к федеральному закону».

«В федеральном законе введён своеобразный режим — ну и, значит, мы следуем федеральному закону, мы же подчиняемся по Конституции федеральным законам, — объясняет такую логику Пашин. — Если при введении чрезвычайного положения суд смотрел бы на нарушение режима ЧП, то теперь сможет руководствоваться «угрозой» наступления таких последствий. А кто определяет, что есть такая угроза? А начальство определяет. Ну вот, административный произвол, по сути».

Эксперт по конституционному праву Елена Лукьянова считает, что нынешний правовой произвол будет иметь долгосрочные последствия.

«Когда так обращаются с правом, последствия тоже могут носить неправовой характер — не будут соблюдать закон и граждане»,

— резюмирует эксперт.