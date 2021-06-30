Международный фестиваль искусств отменили в Карелии из-за коронавируса

Международный фестиваль искусств в Костомукше не состоится и в этом году. Причина та же, что и год назад, - пандемия.

Праздник музыки, циркового искусства, балета должен был пройти с 6 по 10 июля. В числе гостей были заявлены Народный артист России Сергей Гармаш, гитарист-виртуоз ДиДюЛя, вокальная группа «Бэйс», коллектив RockCellos из Санкт-Петербурга, исполняющий на виолончелях хиты и другие. Однако 30 июня стало известно, что фестиваль не состоится.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Костомукше и в Карелии все концертные и праздничные мероприятия в городе отменены.

«Мы знаем, как долго вы ждали Международный фестиваль искусств и традиционный праздник в честь Дня металлурга. Более того, была проделана огромная работа по приглашению артистов, но ситуация такова, что сейчас важно сохранить здоровье и жизни людей, не допустить массового заболевания жителей города»,

- сказано в паблике «Карельский окатыш».

Сдать билеты и абонементы можно ежедневно с 15:00 до 20:00 в кассе КСЦ «Дружба». (фото dw.com)