Созерцательный маршрут для туристов открыли в Карелии

Евгений Кустов создал пеший туристический маршрут по берегу Белого моря. Его протяженность около девяти километров. Маршрут будет интересен туристам, посещающим Соловки, у которых есть свободное время в поселке Рабочеостровск. По маршруту прошли свыше 100 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам автора идеи, победителя федерального конкурса «Мастера гостеприимства», новый маршрут во многом созерцательный.

«Это возможность найти для себя место силы или, наоборот, точку обнуления, чтобы сбросить эмоциональный груз, - поясняет Кустов. – Вариант прохождения можно выбрать любой. Есть ночные и дневные варианты, зимой хотим запустить маршрут на лыжах».

Сделать маршрут интерактивным помогает клуб исторического фехтования и исторической реконструкции. Туристы видят быт помора, наблюдают за реконструкцией исторического боя и пробуют себя в качестве стрелка, копейщика или рыцаря. Записаться на экскурсии можно через страничку Евгения Кустова в соцсети. (фото источника)