Врач назвал смертельно опасные симптомы коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил настораживающие симптомы, которые указывают на тяжелое развитие коронавируса.

Специалист в эфире НСН отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека. Доктор пояснил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности.

По мнению специалиста, одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса. Этот опасный признак говорит о том, что у заболевшего развивается дыхательная недостаточность, что может привести к тяжелому состоянию, при котором потребуется госпитализация и реанимация. Болибок подчеркнул, что наиболее характерным признаком заражения все-таки является потеря обоняния.

Иммунолог подчеркнул, что лечить коронавирус самостоятельно нельзя, нужно обращаться к врачу. Инфекция опасна, принимает разные формы и протекает по-разному в одной семье. (фото aif.ru)