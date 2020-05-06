Парфенчиков обязал жителей Карелии ходить в защитных масках

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, согласно которому жители ряда карельских городов обязаны находиться в общественных местах в защитных масках. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Отдельный пункт распоряжения предписывает с 10 мая обязательно надевать защитные маски при посещении общественных мест (магазины, аптеки, больницы и поликлиники, органы власти, местного самоуправления) в следующих городах: Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Костомукша, Кемь, Беломорск, Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, Олонец. Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим», – говорится в сообщении.

В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов.

Добавим, что сейчас в республике можно купить защитные маски, которые шьют в ателье и в колониях. Также в Карелию иногда поступают маски от федерального оператора.

Напомним, что эти же распоряжением Парфенчиков разрешил с 7 мая загородные прогулки, в том числе с использованием личного транспорта и запретил служебные командировки в другие регионы страны, а также обязал прибывающих в республику по работе проходить обследование на коронавирус до приезда в Карелию. Кроме того, он подписал указ о введении ограничительных мероприятий на территории поселка Чална-1. Въезд в этот населенный пункт будет разрешен только тем, кто там проживает, работает или имеет в собственности объекты недвижимости – квартиру, комнату, дом, дачу.