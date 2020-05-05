Парфенчиков своим Указом ограничил въезд в гарнизон Бесовец

Глава Карелии сегодня подписал и опубликовал Указ о введении ограничительных мероприятий на территории поселка Чална-1. Чална-1 (гарнизон Бесовец, ранее — Петрозаводск-15) — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административный центр Гарнизонного сельского поселения.

"Въезд в этот населенный пункт будет разрешен только тем, кто там проживает, работает или имеет в собственности объекты недвижимости – квартиру, комнату, дом, дачу. На въезде в поселок появится контрольно-пропускной пункт, где будут проверять документы. Проезд спецтранспорта – скорой, полиции, пожарных – будет осуществляться без остановок",

- сообщил Парфенчиков.

Никаких объяснений происходящему ни Парфенчиков, ни оперативный штаб по коронавирусу пока не дали. Появилось предположение, что карантинные меры введены не спроста, и что в поселке выявлен новый очаг заражения коронавирусной инфекцией. Если это так, то узнаем мы об этом, скорее всего, лишь завтра в очередной официальной сводке о распространении заражения.

Однако, возможно, и другое объяснение: введение более строгого порядка въезда в поселок связано с необходимостью обеспечения большей безопасности расположенных там важных военных объектов и военнослужащих.