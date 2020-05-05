Парфенчиков разрешил погулять. Но только за городом

На страницах Парфенчикова в соцсетях появилось сообщение о том, что он внес коррективы в нормативные акты, ограничивающие деятельность граждан.

«Учитывая длительность режима повышенной готовности и то, что большинство соблюдает предписанные ограничительные меры, подписал распоряжение о разрешении в Карелии с 7 мая загородных прогулок, в том числе с использованием личного транспорта».

Правда, при этом уточняется, что пока это могут быть только одиночные прогулки либо с членами семьи. Также прогуливаться можно в небольших населенных пунктах численностью до 1000 человек, на территориях дачных кооперативов, садоводческих товариществ и т.д. – при условии социального дистанцирования.

Отдельный пункт распоряжения Парфенчикова предписывает гражданам с 10 мая обязательно надевать защитные маски при посещении общественных мест (магазины, аптеки, больницы и поликлиники, органы власти, местного самоуправления) в следующих городах: Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Костомукша, Кемь, Беломорск, Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, Олонец. Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим.

В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов.

Первый же комментарий к публикации Папфенчикова содержит один простой вопрос: «А где взять маски?» Медицинских масок в свободной продаже как не было, так и нет, и не заметно, чтобы региональная власть как-то решала эту проблему. Маски, сшитые карельскими заключенными, продаются в Петрозаводске только в аптеке «Карелфарм», куда целыми днями стоят длинные очереди.