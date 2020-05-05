Российские журналисты просят врачей сообщать о нехватке средств защиты

Журналистское объединение «Синдикат-100» предложило свою помощь в решении проблемы обеспечения врачей в российских регинах средствами индивидуальной защиты. Заявление опубликовано на сайте «Новой газеты».

Ни одно государство мира не могло предусмотреть и подготовить необходимый запас СИЗ в условиях пандемии, говорится в заявлении. Но при этом руководители многих российских медучреждений сознательно экономят на средствах защиты или утаивают информацию об их дефиците. Бывает, что даже преследуют медработников, которые открыто рассказывают о существующих проблемах.

«Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций. Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами. Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ,

— говорится в заявлении «Синдиката-100» к региональным медикам.

Журналистское сообщество предлагает врачам сообщать СМИ о подобных случаях — для этого необходимо заполнить анкету с описанием проблемных ситуаций. Журналисты гарантируют анонимность. Они будут от своего имени направлять запросы руководству больниц, профильных региональных министерств и контролирующих органов. Если после запросов СМИ ситуация не будет меняться, то по согласованию с обратившимися врачами о ней можно будет рассказать публично.