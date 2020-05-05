Продолжается украшение Петрозаводска к 9 мая

Подрядчик продолжает украшать карельскую столицу к 9 мая. В год 75-летия Великой Победы и пятилетия присвоения Петрозаводску почётного звания «Города воинской славы» на улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции.