Появилась возможность побывать на острове Кижи, не выходя из дома

С сегодняшнего дня остров Кижи доступен в любой момент из любой точки земного шара, где есть подключение к Интернету. Интерактивные сферические панорамы, отснятые в конце марта замечательным фотохудожником Игорем Георгиевским, позволят вам в полной мере насладиться самыми известными видами заповедного острова. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Эффект присутствия усилит аудиогид, который не только снабдит вас основной информацией о кижских памятниках, но и создаст аутентичный звуковой фон для каждой из точек обзора.

Более того, виртуально вы сможете попасть туда, куда экскурсии обычно не водят и где никогда не бывало большинство сотрудников музея, а именно – в интерьер ветряной мельницы Биканина из деревни Волкостров.

Чтобы совершить виртуальную экскурсию, надо перейти по ссылке.

Панорамы доступны как с персональных компьютеров, так и с мобильных устройств. В будущем музей собирается пополнять экскурсию.