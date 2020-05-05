Парфенчиков: Новые заражения связаны с выездом за пределы Карелии

Как мы уже сообщали, сразу 12 новых случаев коронавируса подтверждены за минувшие сутки в нашей республике. Комментируя ситуация на своей странице в соцсети, глава Карелии обратил внимание на то, что значительная часть новых случаев заражения связана с командировками за пределы Республики.

В связи с этим принято решение об ужесточении контроля Роспотребнадзора за учреждениями и организациями, продолжающими отправлять сотрудников в служебные поездки.

5 новых заболевших - в Петрозаводске. По сообщению Парфенчикова, это трое мужчин до 45 лет: сотрудник фельдъегерской службы (контактировал с ранее заболевшим), работник строительной компании (путь инфицирования устанавливается) и сотрудник УИН (контактировал с заражёнными арестованными, прибывшими этапом из Ленинградской области).

Два случая подтверждены при проведении плановых обследований у медработников в Петрозаводске и один - у медсестры в Сегеже.

В Кондопоге коронавирус выявлен у молодого мужчины, он две недели назад вернулся из другого региона.

В поселке Кааламо Сортавальского района заболел мужчина, прибывший из Московской области на работу и находившийся на карантине, а в поселке Ууксу Питкярантского района - местный житель, который выезжал за пределы республики в командировку, он госпитализирован в ЦРБ.

В Прионежском районе в поселке Кварцитный заболела женщина 1967 года рождения, путь инфицирования выясняется.

В Олонце новая коронавирусная инфекция подтверждена у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, привлеченных к ремонту дороги. Они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, контактировавшие с ними находятся в обсерваторе.