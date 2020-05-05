Сообщили, когда может начаться продажа билетов на международные рейсы

«Аэрофлот» может начать продавать билеты на международные рейсы с середины лета. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

По ее словам, точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации или даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость»,

— уточнила Спивакова.

Ранее сообщалось, что с середины апреля «Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.