05 мая 2020, 11:44
Общество

Сообщили, когда может начаться продажа билетов на международные рейсы

Полеты состоятся только при усиленной дезинфекции самолетов

«Аэрофлот» может начать продавать билеты на международные рейсы с середины лета. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

По ее словам, точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации или даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость»,

— уточнила Спивакова.

Ранее сообщалось, что с середины апреля «Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.

 

Обсудить
просмотр
167212
Метки: 
аэрофлот
возобновление
продажа билетов
международные рейсы
сообщение
самолет
дезинфекция
срок