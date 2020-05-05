05 мая 2020, 11:44
Сообщили, когда может начаться продажа билетов на международные рейсы
Полеты состоятся только при усиленной дезинфекции самолетов
«Аэрофлот» может начать продавать билеты на международные рейсы с середины лета. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.
По ее словам, точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно.
«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации или даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость»,
— уточнила Спивакова.
Ранее сообщалось, что с середины апреля «Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.