12 новых случаев заражения выявлено в Карелии

Заболевшие – жители Петрозаводска (5 человек), Сегежа (1 человек), Кондопога (1 человек), Кааламо в Сортавальском районе (1 человек), Ууксу в Питкярантском районе (1 человек), Кварцитный в Прионежском районе (1 человек).

Кроме того, COVID-19 подтвержден у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, работавших в строительной бригаде в Олонце.

Как сообщалось ранее, они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, контактировавшие с ними находятся в обсерваторе.

Общая заболеваемость в Карелии – 16,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 99 случаев, по Северо-Западу – 81,6.