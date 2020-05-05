Со вчерашнего дня МРЭО ГИБДД Карелии возобновило прием граждан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.

«В условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, прием граждан ведется только по предварительной записи в электронном виде через портал gosuslugi.ru»,

- сообщает Госавтоинспекция.

Вход в подразделение Госавтоинспекции - исключительно для граждан, заранее записавшихся на прием. При этом граждане должны иметь средства индивидуальной защиты, а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

Сегодня, 5 мая, проводится предрегистрационный осмотр транспортных средств по адресу ул.Медвежьегорская, д.3. 6, 7, 8 мая - предрегистрационный осмотр транспортных средств будет осуществляться по адресу ул.Пограничная, д.23.

Перед посещением регистрационного отделения необходимо самостоятельно заполнить рукописное заявление или предоставить распечатанное заявление с сайта государственных услуг.

ГИБДД напоминает: граждане, находящиеся на карантине по коронавирусу, не должны нарушать условия карантина.