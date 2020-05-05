Исполнилось 75 лет Сергею Блинникову

Сергей Петрович занимал ответственные посты в высших государственных органах республики. Родился и вырос в Петрозаводске, работал на заводе «Тяжбуммаш». Окончил ПетрГУ, Ленинградскую высшую партийную школу, Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. В восьмидесятые годы был председателем исполкома Ленинского райсовета Петрозаводска, а затем министром жилищно-коммунального хозяйства КАССР.

В период глобальных перемен в стране Сергей Петрович возглавил учрежденный в 1991 году Совет Министров Республики Карелия. Также он был избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва от Республики Карелия.

Сергей Блинников - Заслуженный работник народного хозяйства РК, за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Республики Карелия и другими наградами.

Юбиляра поздравил с днем рождения глава Карелии Артур Парфенчиков.