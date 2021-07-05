Переболевших коронавирусом будут персонально приглашать на медосмотры

Россияне, которые перенесли коронавирус, получат персональные приглашения на медицинский осмотр. Врачи оценят состояние их здоровья и решат, какая реабилитация необходима в том или ином конкретном случае, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова на встрече с учащимися Уральского государственного медуниверситета приводит ТАСС.

Министр уточнил, что медики осмотрят переболевших россиян и определят, нужны ли им лечение либо госпитализация.

Когда конкретно начнут приходить такие персональные приглашения, неизвестно. Но Мурашко уточнил, что система здравоохранения должна сначала «выдохнуть» от потока обращений. После этого и введут персонализацию и «таргетированные приглашения».

Поскольку имелись в виду осмотры для всех россиян, жителей Карелии новая практика наверняка тоже коснется. Как ее реализуют в республике, предстоит решить местным властям. Ранее российские эксперты говорили, что на реабилитацию после коронавируса может потребоваться до года. // Фото: Свердловский областной центр медицинской профилактики