Доктор Мартынов: «Я надеюсь вернуться!»

Текст: Ольга Малышева

Анатолий Анатольевич Мартынов оглядел свой дом, прощаясь перед отъездом в Санкт-Петербург, где в кардиологическом центре им. Алмазова ему должны были сделать операцию, и сказал:

«Я надеюсь вернуться». Он верил, что все будет хорошо, потому что всем сердцем ощущал, что должен написать книгу о людях, сыгравших важнейшую роль в его судьбе, о любимой профессии врача, о том, чему он учился всю жизнь... Но его большое сердце не выдержало.

Тем не менее спустя три года он вернулся. Вернулся книгой, в которой воплотились его задумки.

— Идея издать книгу об Анатолии Анатольевиче Мартынове принадлежит его другу Виктору Петровичу Ершову, — рассказывает Валентина Сукотова, друг семьи Мартыновых. — Он ее высказал в качестве пожелания, а мне она запала в душу, и я взялась за ее воплощение. Анатолий Анатольевич удивительный человек, кардиолог, заслуженный врач Карелии, много лет преподавал в ПетрГУ студентам-медикам. А еще он поэт-лирик, настоящий гражданин, интересный собеседник. Сам он сначала мечтал сделать серию публикаций в «ТВР-Панораме» об истории своего рода. Это действительно интересно, потому что она тесно вплетена в жизнь страны. Материал разрастался, и он стал подумывать о книге, но не успел ее написать. Дать ей жизнь помогли друзья, коллеги, ученики и совершенно незнакомые люди из 10 городов и тверского села, откликнулись даже из австралийского Сиднея. Работа над книгой продолжалась три года. В нее помимо воспоминаний Анатолия Анатольевича вошли также архивные материалы, официальные документы и воспоминания его учеников - известных в Карелии врачей.

«Великого значения человек!»

Отрывок из книги Валентины Сукотовой «Я надеюсь вернуться». Вспоминает Ольга Фуфаева, акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением №2 роддома им. К.А. Гуткина:

«У роженицы возникла соматическая патология, которая опасна быстрорастущей сердечной недостаточностью, риском кислородного голодания и гипоксией плода… Но весть, что Анатолий Анатольевич Мартынов уже моет руки, дает возможность вздохнуть облегченно. За полвека совместной работы с гинекологическим стационаром не было случая, чтобы он отказал в помощи.

В родовой зал он входит не спеша, здоровается, видно, что рад встрече: ведь все врачи – его ученики. Выслушав анамнез, ласково обращается к женщине: «Не волнуйтесь! Все будет хорошо!» Глаза у доктора необыкновенные, просто тонешь в этой лучистой доброте! Разве можно не поверить такому человеку? Во время родов с соматическими патологиями возникает необходимость консультирования, для чего всегда приглашали Анатолия Анатольевича. Он как профессионал высочайшего уровня быстро мог оценить ситуацию. Его глубокие знания и опыт являлись основными в действиях всей врачебной бригады.

Мартынов осматривает роженицу, анализирует медицинские показания ее состояния. Ни суеты, ни паники, ни одного лишнего движения… Будущая мать измучена схватками… Мартынов старается расположить ее к себе, задает простые вопросы, отвлекая от болевого шока. А мы уже видим: план действий у нашего Учителя принят! Как капитан корабля поведет он сейчас своих учеников. Самый главный здесь Анатолий Анатольевич: он и терапевт, и кардиолог, и консультант – принимает решение по ведению женщины для благополучного исхода родов. Строго контролируя состояние роженицы, направляет действия врачей-акушеров. Главная порука Мартынова – глубокие знания и любовь к своему делу. Отсюда – и уверенность.

Напряжение на пределе: группа врачей сражается за две жизни – матери и дитя. А за дверью – нетерпеливое ожидание и беспокойство коллег: справятся ли?

… И вот все позади! Выдохнули! А как «сладко» нам, врачам, — не передать!

«Мальчика хотели? – светится от радости Мартынов. — Пожалуйста, знакомьтесь!» - обращается он к женщине.

В ординаторскую «слетелись» врачи: радость на всех одна. Мартынов шутит, обменивается новостями. Как будто и не было трудной ночи!

Заходит в палату к роженице и малышу, справляется об их самочувствии, поздравляя женщину, говорит ей спасибо.

– За что? – удивляется она.

— За то, что доверились мне.

Пока женщина находится в стационаре, Мартынов постоянно нам звонит, контролирует ее самочувствие. Память у него удивительная! Он помнил не только имя и фамилию, но и все медицинские показания, следил за их изменениями. Когда мы выписывали рожениц с такими патологиями, всегда указывали: «Консультировал роды кардиолог А.А. Мартынов» — значит, помощь была оказана по последним знаниям медицины.

Вот таким был Мартынов! Великого значения человек!»

Все его ученики в один голос отмечают глубочайшие знания Анатолия Анатольевича, его добросердечность и сочувствие к больному.

«Остроумен, находчив, всегда равен в общении, красив внешне – всем этим внимание привлекал сразу. — говорит о нем Ольга Лазаревич, заместитель главного врача онкологического диспансера. Но самая главная сила Мартынова – знания! Жизнь он свою посвятил серьезному изучению медицины. Мы, глядя на него, видели воочию любовь к делу, терпение, надежду на лучшее, сострадание…»

Александр Божко, врач анестезиолог-реаниматолог, кардиолог первой категории: «Что отличало его от других? Прежде всего то, что он давал не только медицинские клинические знания, но и уроки добросердечности и сострадания к больному».

Анатолий Анатольевич (крайний справа) на Цветаевском костре

Виктор Стратегопуло, заведующий нефрологическим отделением Республиканской больницы им. Баранова: «От такого педагога можно было почерпнуть много: он любил медицину, глубоко ее изучал. А знаниями делился легко и с удовольствием, был заинтересован, чтобы его ученики врачевали больных безошибочно.

Ну а сам Анатолий Анатольевич любил повторять:

«Без чувства сострадания к больному нет врача.»

Чудеса творит доброта

Откуда у него такое отношение к людям, такое желание служить им? Говорят, все идет из семьи. У Анатолия Анатольевича любящие и заботливые родители, а вот отца его жизнь, как он сам говорил, «побила от души». Когда началась Первая мировая война ему было четыре года. Из раннего детства в памяти осталась только череда детских домов, пока очередной детдом, в котором он жил, не закрыли. Сирот разослали по деревням, где они должны были жить и питаться в крестьянских семьях, переходя из одного дома в другой.

«Отец оказался в селе Таложня бывшей Тверской губернии. Его взяла в дом помощником немолодая семейная пара Шибановых. Он был очень им благодарен, — вспоминал Анатолий Анатольевич. — Сначала они спасли беспризорника от голода, а потом отправили в школу, поощряя его стремление учиться.» Когда же их не стало, парнишку взяла в свою семью их дочь Анастасия. Она была замужем за легендарным машинистом крейсера «Аврора» Николаем Ивановичем Лукичевым.

Анастасия и Николай Лукичевы

Своих детей у них не было, и Толя стал им как сын. Да и все Лукичевы приняли участие в его судьбе. В поселке Вязники, куда Лукичевы приехали в отпуск, брат Николая, работавший механиком на заводе, отметил у юноши тягу к технике и предложил пойти к нему в ученики на завод. Толя, конечно же, согласился. Так он остался в Вязниках. Здесь позднее он увидел в библиотеке Катюшу и потонул в прекрасных глазах библиотекарши. Они поженились и переехали в город Ковров, куда, как он сам вспоминал, «был перетащен» на оружейный завод еще одним братом Лукичевым — Василием. Там, где придумывал свое знаменитое оружие конструктор Дегтярев, и проработал он всю жизнь.

Уроки доброты и участия запоминаются на всю жизнь. Как-то он возвращался с работы и обратил внимание на стаю ворон, которые кружили и кричали над каким-то бугорком. Он подошел и увидел окровавленное безжизненное тело маленького щенка не более трех недель от роду.

Щенка они с женой отпаивали теплым молоком с медом. Выходили, назвали Мальчиком. Пес стал преданным другом. Он провожал хозяина до завода и ждал у проходной. Но в декабре 1941-го Мальчик пропал. Его нашли весной, когда оттаял снег: пес замерз, ожидая хозяина, который днями не выходил из цеха.

«Он похоронен где-то в пункте эн-ском»

«Сердце — особый орган, — говорил своим студентам Анатолий Анатолиевич Мартынов. — Оно не просто перекачивает кровь, оно тоскует, радуется, любит, страдает, помнит…» О сердечных переживаниях, чувствах и его стихи, об этом он хотел написать книгу, собрав много материала об отце, матери, о Лукичевых… Лишь одно не давало ему покоя: он не знал, где похоронен его дядя – родной брат мамы, Константин Васильевич Романов. Он героически сражался где-то на подступах к Москве.

А дядя в сорок первом под Смоленском

Убит фашистской пулею шальной.

Он похоронен где-то в пункте эн-ском,

Не знаем где: все списано войной…

— Анатолий Анатольевич особенно переживал, что не удалось увековечить имя героя. И я, считая своим долгом осуществить желание Анатолия Анатольевича, решила найти место, где похоронен Константин Романов, — рассказывает Валентина Александровна Сукотова. — Обратилась в Центральный архив Министерства обороны России, сотрудничала с военным комиссариатом Тверской области, Центром патриотического воспитания «Долг» Вязьмы, КРОО «Союз поисковых отрядов Карелии». Господи! Сколько народу погибло от Смоленска до Москвы! Здесь в земле лежат миллионы солдат… Оказалось, что тут сражались 18 Константинов Васильевичей Романовых…Какой из них – дядя Мартынова?

Чтобы точно определить, надо знать, откуда призывали на фронт нашего Константина Романова. Единственный человек, который мог внести какую-то ясность, — это младший брат Константина — Владимир Романов. Удалось узнать, что он живет в Ростове-на-Дону, но ни адреса, ни телефона… Но судьба вела. Оказавшись по другим делам в Министерстве национальной политики Карелии, к слову рассказала, что не могу найти человека. Тогдашний замминистра Павел Викторович Красножон сказал, что попытается помочь. Только переступила порог дома – телефонный звонок из Ростова-на-Дону: «Валентина Александровна, записывайте адрес и телефон Романова Владимира Васильевича».

Так я узнала о дяде Анатолия Анатольевича Мартынова. Константин Романов окончил Харьковское кавалерийское пограничное училище, в 1939 году получил назначение в Закавказский военный округ, в Кировабад Таджикской ССР, откуда писал домой письма, восхищаясь природой края. Оттуда он и был призван.

Мне удалось узнать, что 26 августа 1941 года он принял первый бой у станции Селижарово под Торопцом. 30 августа дивизия, в которой он воевал, вышла в район восточнее Севостьянова, держала там оборону, но 4 августа враг прорвал ее. Скупые строчки «Списка потерь» гласят: «Константин Иванович Романов, командир сабельного взвода пограничного отряда № 48 Закавказского военного округа убит в бою 7 августа 1941 года». Всего 12 дней он был в боях, отбивая одну из деревенек Торопецкого района.

Мемориал в Севостьяново помолнился еще одной фамилией

Отыскала необходимые сведения и добилась, чтобы имя Константина Васильевича Романова было внесено в список захороненных в братской могиле воинов в селе Севостьяново. В результате этой работы всероссийский сайт «Память народа» пополнился документальной информацией еще об одном героически погибшем защитнике.

Валентина Александровна Сукотова и Анатолий Анатольевич Мартынов

Книга, о которой мечтал Анатолий Анатольевич Мартынов, есть, она издана небольшим тиражом, но желающие могут взять ее в библиотеке или обратиться к Валентине Александровне Сукотовой. Каждый решает сам, зачем ему читать о человеке, который свое сердце посвятил медицине, своим пациентам и, конечно же, любимой женщине — жене Юлии Мартыновой. Жизнь — маленькая щелочка между тьмой того, что было до, и тьмой после того, что будет. Сделать ее яркой, оставить заметный след в сердцах других дано не каждому, Анатолию Анатольевичу Мартынову это удалось.