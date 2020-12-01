Мишустин призвал к решительным мерам в регионах с множеством больных

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ужесточить меры по борьбе с коронавирусом в тех регионах, в которых ситуация с Covid-19 складывается наиболее неблагоприятно. Слова главы кабмина приводит «Фонтанка».

Мишустин также отметил, что в регионах необходимо грамотно организовать помощь больным коронавирусом на дому.

Обращаю внимание, что ситуация с коронавирусом в субъектах Российской Федерации по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость, и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая,

- сказал глава кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 1 декабря.

Отметим, что Карелии входит в первую пятерку регионов по количеству новых заболевших за 30 ноября. Выше нашей республики только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Фото lifedd.ru