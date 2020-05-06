В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать COVID-19 с аллергией
Роспотребнадзор Карелии разместил на официальном сайте информацию о том, как не спутать аллергические реакции организма, характерные весной, с симптомами коронавируса.
«Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких»,
- сообщает ведомство.
К симптомам поллиноза (сезонной аллергии) относятся:
- насморк;
- першение в горле;
- покраснение глаз;
- слезотечение, зуд;
Как отличить от симптомов при COVID-19?
При сезонной аллергии:
- нет повышения температуры;
- нет выраженной слабости, утомляемости;
- нет болей в мышцах;
- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)
Аллергикам рекомендуют оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Также необходима ежедневная влажная уборка, прием лекарств, назначенных врачом.