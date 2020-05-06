В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать COVID-19 с аллергией

Роспотребнадзор Карелии разместил на официальном сайте информацию о том, как не спутать аллергические реакции организма, характерные весной, с симптомами коронавируса.

«Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких»,

- сообщает ведомство.

К симптомам поллиноза (сезонной аллергии) относятся:

- насморк;

- першение в горле;

- покраснение глаз;

- слезотечение, зуд;

Как отличить от симптомов при COVID-19?

При сезонной аллергии:

- нет повышения температуры;

- нет выраженной слабости, утомляемости;

- нет болей в мышцах;

- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);

- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)

Аллергикам рекомендуют оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Также необходима ежедневная влажная уборка, прием лекарств, назначенных врачом.