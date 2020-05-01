Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса в Карелии

Опубликована свежая версия онлайн-карты, которая показывает уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа по республике, а также положение дел у наших соседей.

Еще у 7 человек подтвержден коронавирус по данным на 1 мая, сообщает Оперштаб Карелии по коронавирусу. Заболевшие – четверо жителей Петрозаводска и трое жителей Сегежи. Всего заболевших 81 человек.

Больше всего заболевших в Петрозаводске – 60 человек. 11 заболевших в Сегежском районе, пять – в Питкярантском, трое – в Кондопожском и по одному – в Прионежском и Кемском.

Как мы сообщали ранее, общая заболеваемость в Карелии – 13,2 человек на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,5 раз выше и составляет 72,6 человек, по Северо-Западу – 62,1.

В Финляндии почти пять тысяч зарегистрированных заболевших, в Питере – почти 4,5, около тысячи – в Ленобласти, в Архангельской – 213, в Вологодской – 184, в Мурманской области 1313 человек.