Более 800 тестов на коронавирус в сутки делают в Карелии

В течение трех последних суток количество производимых тестов на коронавирус в Карелии превышает 800. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Напомним, сегодня в Карелии 81 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (+7 новых случаев за сутки).

Четыре новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске, из них двое – из числа контактировавших с ранее заболевшими.

– Три новых случая зарегистрированы в Сегеже. Особенно беспокоит то, что двое из них – медицинские работники: фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения,

– отметил Парфенчиков.