Ожирение повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией

По данным американских врачей одной из основных причин тяжёлого протекания коронавирусной инфекции, в том числе и у молодых пациентов является избыток жировой ткани.

Часто тяжелыми больными с коронавирусом оказываются люди с ожирением, с сахарным диабетом и гипертонией. Это связано с тем, что людям с ожирением изначально тяжело дышать, а коронавирус поражает легкие, что в несколько раз осложняет процесс дыхания. Из-за самоизоляции люди начинают довольно много есть и мало двигаться, что способствует увеличению ожирения. С этой проблемой необходимо бороться.

В Центре доктора Бубновского большой популярностью пользуется программа снижения веса под контролем врача.

В чем преимущества данной программы:

- для снижения веса используются последние данные физиологов, позволяющие снижать вес без изнуряющих диет и утомительных тренировок и вырабатывать омолаживающие гормоны.

- в программе используются специальные техники выполнения упражнений на декомпрессионных лечебных тренажерах, позволяющих прорабатывать локальные жировые отложения.

- программа параллельно пролечивает болеющие суставы и позвоночник, следовательно, тройной эффект в одной программе: и вес снижается, и устраняется боль в позвоночнике и суставах.

- программу расписывает врач индивидуально, в зависимости от состояния здоровья в целом и состояния всех суставов и позвоночника, что подробно оценивается на первичной консультации.

- врач контролирует пациента на протяжении всего курса лечения, что позволяет быстро купировать боль и быстро устранить лишний жир

- обучение специальному дыханию позволяет снижать АД, это нормализует артериальное давление при гипертонии.

- специальная технология коррекции веса позволяет вырабатывать собственные омолаживающие гормоны (соматотропный гормон – это гормон молодости и красоты), а так же направлять его в интересующие области - лицо, болеющие суставы и позвоночник, дряблую кожу, слабые мышцы, область жировых отложений, органы малого таза, добиваясь снижения веса, омоложения, купирования боли.

Программа подходит людей любого возраста, страдающих ожирением, сколиозом, артрозом, и взрослых до 75 лет, при этом все пациенты старшей возрастной группы занимаются в отдельное время, не пересекаясь друг с другом!

В Центре приняты особые меры безопасности:

- Отдельное время для пациентов старше 60 лет.

- Дистанцирование пациентов в отдельных помещениях на безопасном расстоянии.

- Усиленный режим кварцевания, обработки поверхностей.

- Весь персонал работает в средствах индивидуальной защиты.

Телефон: 8(8142) 28-55-01

Адрес: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 25, к.1

Группа ВКонтакте: https://vk.com/bubnovskogo

Режим работы в праздники: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 мая

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