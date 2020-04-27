Сотрудник прокуратуры Карелии заразился COVID-19

Сотрудник карельской прокуратуры заразился COVID-19. сообщают наши источники. Коронавирус подхватил сотрудник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии.

Как пишет сегодня «Столицы на Онего», заражение предположительно могло произойти в момент празднования Пасхи, когда сотрудник прокуратуры и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы.

По данным издания, в здании карельской прокуратуры были проведены противоэпидемиологические мероприятия. Это подтвердили в Роспотребнадзоре РК. В прокуратуре Карелии не стали отвечать на вопросы, которые не касаются надзорной деятельности.

«Сотрудник, который вас интересует, находится с 20 апреля в очередном отпуске. Предоставление иных сведений граничит с нарушением закона «О персональных данных», это же касается и медицинской тайны»,

– ответили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 25 апреля в Петрозаводске была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В сводке сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у 10 человек – это представители национальной диаспоры, которые пренебрегли ограничительными мерами. Через сутки были выявлены еще шесть заболевших.

Роспотребнадзор Карелии направил в правоохранительные органы материалы, связанные с резким ростом количества пациентов, заболевших коронавирусом в Петрозаводске. В действиях группы людей усматривается состав административного правонарушения.