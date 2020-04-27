Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии

В Карелии количество больных коронавирусом увеличилось до 62 человек, сообщает паблик оперштаба по РК.

Шесть новых случаев за сутки выявлено в Петрозаводске. Это продолжение вчерашней истории: все заболевшие – из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось накануне.

«Люди пренебрегли ограничительными мерами и предписаниями врачей, не раз говоривших о том, что сейчас не время для больших семейных праздников с приглашением гостей. Оценку этой ситуации теперь дадут правоохранительные органы»,

– говорится в сообщении.

Есть и хорошие новости: два человека выздоровели, в Петрозаводске и Сегеже. Итого на сегодня в республике 7 вылечившихся от COVID-19.

А вот как выглядит официальная статистика на 27 апреля по распространению коронавируса в республике: