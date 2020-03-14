Россияне смогут вернуть «невозвратные» билеты на поезда из-за Covid-19

Пассажиры, купившие «невозвратные» билеты на поезда дальнего следования, смогут вернуть их и получить свои деньги с 14 марта по 10 апреля. Такое решение Федеральная пассажирская компания приняла в связи с отменой массовых мероприятий в различных регионах страны для недопущения распространения коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте РЖД.

Пассажирам, которые были вынуждены отказаться от поездок, следует вернуть «невозвратные» билеты в кассы ФПК. Это обязательное условие.

В случае, если пассажир, желающий сдать билет, сейчас находится на карантине, он может вернуть проездной документ после снятия ограничений, предъявив медицинскую справку. Правда, в этом случае комиссия за возврат билета составит 210 рублей 60 копеек.