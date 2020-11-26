Карелия отправила девять тысяч ковид-тестов в Москву и Санкт-Петербург

На заседании правительства Карелии одной из самых обсуждаемых проблем, связанных с коронавирусом, стал вопрос о тестировании. Не секрет, что больные вынуждены порой по 2-3 недели ждать результата теста.

Глава республики Артур Парфенчиков сказал, что к нему поступало очень много жалоб от граждан, которые не могли дождаться результатов тестирования. Но в последние несколько дней, сообщил губернатор, поток жалоб истощился.

По его словам, сегодня Карелия может сделать максимум 2690 тестов в сутки. В ближайшее время планируется открыть лаборатории в Сегеже и Сортавале, что сократит время на доставку исследований до лаборатории и позволит увеличить количество тестов до 2900 в сутки.

Парфенчиков рассказал, что Карелия отправила 9 тысяч тестов на исследование в Москву и Санкт-Петербург, так как не справлялась с объемами исследований. Руководитель республики сообщил, что в связи с тем, что система не справляется с обработкой данных, было принято решение о прекращении массового тестирования медработников. Он напомнил, что результаты теста могут быть не точны.

В качестве живого примера он вспомнил ситуацию с министром по дорожному хозяйству Сергеем Щебекиным, который сначала получил отрицательный тест. Коронавирус у него был диагностирован только при повторном тесте.

По мнению Парфенчикова, врач должен в первую очередь опираться на симптомы при постановке диагноза. Сложным остается и ситуация с оформлением больничных листов для тех, кто контактировал с больным коронавирусом.

Вице-премьер Игорь Корсаков подтвердил, что больничные не оформляются, пока не получен тест, подтверждающий ковид. По-прежнему гражданам трудно дозвониться до поликлиник. Тормозится и вопрос с смс-оповещением с результатами теста на коронавирус. Корсаков сказал, что сегодня ушло три тысячи смс-оповещений.

Тем не менее глава республики надеется, что в ближайшее время тесты на коронавирус все же станут делать в течение 48 часов. (фото fedpress.ru)