Комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности провел рейд

24 и 25 ноября сотрудники республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проверили двенадцать торговых точек и кафе, сообщает ведомство на сайте правительства Карелии.

Одновременно с мониторингом торговых точек сотрудники Госкомитета и УМВД проверяли, как граждане соблюдают масочный режим. Было выявлено два случая нарушения при нахождении в общественных местах (торговый центр). Составлены два протокола об административном правонарушении.

Госкомитет напоминает, что в общественных местах, в том числе на остановках, в пространствах торговых центров и транспорте ношение масок обязательно. Также до 15 января запрещено проводить зрелищные, публичные, корпоративные и другие массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе, в том числе региональных и межмуниципальных спортивных соревнований. Жителям старше 65 лет запрещается пользоваться городским общественным, межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным транспортом. Исключение делается, когда необходимо добраться на работу или обратиться за медпомощью.

Фото с сайта правительства Карелии