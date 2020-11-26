Петрозаводчанин выиграл в лотерею квартиру

Петрозаводчанин выиграл квартиру в лотерею. По словам победителя, обычно он приобретал несколько лотерейных билетов на тираж, но в тот раз взял больше из пачки, решил оставить себе, подумав, что какой-то из них может быть счастливым. Предчувствие не подвело жителя Карелии.

Трансляцию розыгрыша мужчина смотрел по телевизору. Когда ведущая остановила игру, в бегущей строке появился список регионов победителей. Чтобы окончательно удостовериться в выигрыше, мужчина отправился к сыну и они вместе проверили билет на сайте лотереи.

Мужчине повезло в 411-м тираже «Жилищной лотереи». Он стал обладателем квартиры стоимостью 1 400 000 рублей. Приз мужчина решил взять деньгами, чтобы потратить их на строительство дома.

Фото победителя с сыном, на главной фото makarovsoftware.livejournal.com