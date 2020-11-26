Три автобуса изменят маршруты в Петрозаводске, два отменены вовсе

В Петрозаводске три автобуса изменят свои маршруты. Такое решение приняли в мэрии города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 1 декабря автобусы №14 будут следовать от Древлянки до Соломенного, а не до Октябрьского района. Благодаря этому до отдаленной части Петрозаводска начнут дополнительно ходить более десяти единиц транспорта, что значительно уменьшит время ожидания.

Маршрут автобусов №17 также продлили. Конечная станция общественного транспорта переместится с улицы Попова на Древлянку-7. Это улучшит доступность активно растущего района.

Автобусы №12 от Древлянки-7 будут следовать не на Ключевую, а на Кукковку, до улицы Энтузиастов. Это наладит прямое сообщение между новыми районами. На Ключевую по практически идентичному маршруту продолжит движение троллейбус №1.

Кроме того, у автобусов №№ 4, 12, 14 и 17 изменится расписание: скорректированы интервалы и время выхода в рейс.

Маршруты №1 и №15 в связи с невостребованностью временно приостановят свою работу. Машины переведут на другие рейсы. Изменения вступают в силу на период действия ограничительных мер, введенных распоряжением главы Карелии.