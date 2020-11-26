Ростуризм признал брендовыми три новых региональных маршрута

25 ноября, состоялось заседание Экспертного совета по внутреннему и въездному туризму при Ростуризме, на котором были рассмотрены четыре региональных туристических маршрута, претендовавших на статус брендовых, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



На высокое звание претендовали четыре маршрута, в том числе один карельский. Представителям республики повезло и «Гран-тур Вся Карелия» вошел в число трех «счастливчиков» признанных соответствующими критериям отбора.

«Гран-тур Вся Карелия» стартует и заканчивается в Санкт-Петербурге. Протяженность маршрута зимой составляет 1 193 км, летом – 1285 км; разница в километраже связана со списком объектов показа: в зимний сезон их 12, в летний – 14.

Туристы смотрят, в частности, горный парк «Рускеала», водопад «Кивач», вотчину Карельского деда Мороза, д.Киндасово и самую красивую деревня России Кинерма. Предполагается 16 переездов по трассам федерального значения, при этом туристы проживают только в Петрозаводске (на выбор – 11 гостиниц объектов 3 и 4 «звезды»).

По замыслу авторов проекта, который был запущен в 2017 году, основной аудиторией маршрута являются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья.

Сопредседатель Экспертного совета и исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе поблагодарила регионы за высокое качество проработки маршрутов и содержательные презентации.

По словам начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой, новые брендовые маршруты получат поддержку агентства в части продвижения.

Фото с сайта ic.pics.livejournal.com