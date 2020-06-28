Мужчина приехал на работу в Костомукшу и заболел Covid-19

В Костомукше Covid-19 заболел иногородний мужчина, который приехал в город горняков на заработки. Об этом рассказали в Межрайонной больнице №1. В мазке у мужчины обнаружили коронавирус.

Кроме того, в медучреждении сообщили, что накануне к ним поступили четверо жителей Муезерского района. У всех них выявлена ковидная пневмония.

Из инфекционного отделения больницы были выписаны три пациента. Все они также живут в Муезерском районе.

Добавим, накануне стало известно, что в Костомукше коронавирусом заразился таксист. Медики напомнили о важности ношения маски в автомобилях служб такси.