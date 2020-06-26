Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске

Обновлена карта распространения коронавируса в Карелии на утро 26 июня. Согласно ей, за прошедшие сутки появилось двадцать новых адресов очагов заболевания при двадцати трех новых заболевших жителях Петрозаводска.

Семь домов, где ранее очаг не фиксировался:

ул. Борнаволокская, 2; ул. Революционная (частный дом); ул. Жуковского, 14; пр. Ленина, 25; Лососинское шоссе, 31, корпус 3; ул. Станционная, 21 и ул. Лыжная, 12.

Тринадцать адресов, где очаг выявляется не впервые:

ул. Антонова, 13 (ранее 16 июня); ул. Нойбранденбургская, 16 (ранее 19 июня); ул. Лизы Чайкиной, 9 (ранее 18 июня); ул. Ровио, 12а (ранее 12 мая, 20 и 22 июня); пр. Комсомольский, 2А (ранее 10 и 18 июня); ул. Пархоменко, 33 (ранее 17 апреля); ул. Пархоменко, 26 (ранее 21 апреля и 15 июня); ул. Энгельса, 11 (ранее 20 июня); ул. Московская, 5 (ранее 23 июня); ул. Пограничная, 4 (ранее 29 апреля, 30 мая); ул. Логмозерская (ранее 5 июня).

Шестой случай обнаружен по адресу пр.Лесной, 11 (ранее 11 мая, 8, 10, 19 и 24 июня).

Всего в Петрозаводске заболело 526 человек. В целом по Карелии за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая.