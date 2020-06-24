Сразу в 19 домах Петрозаводска найден коронавирус: адреса заболевших

В Петрозаводске прирост заболевших коронавирусом на утро 24 июня едва ли не рекорд – 25 человек. Согласно карте распространения вируса в Карелии они проживают в 19 домах столицы Карелии.

При этом большинство – 14 адресов – новые, где очаг ранее не регистрировался, это:

ул. Труда, 2; ул. Зайцева, 42А; ул. Лисицыной, 4А; ул. Московская, 5; ул. Боровая, 1; ул. Боровая, 3; ул. Чапаева, 16; Лососинское шоссе, 34А; проезд Фонтанный, 34; пр. Карельский, 14; ул. Белинского, 15А; ул. Нойбранденбургская, 3к1; ул. Судостроительная, 18; ул. Сегежская, 17.

По пяти адресам новые очаги:

проезд Скандинавский, 6А (ранее 17 июня); , ул. Ватутина, 52 (ранее 9, 13, 18 июня); ул. Чапаева, 14 (ранее 12, 17, 22 июня); наб. Варкауса, 17/1 (ранее 17, 28 апреля и 9 июня); пр. Октябрьский, 68 (ранее 7, 18 и 19 июня).

Всего в Петрозаводске 487 заболевших. Напомним, сегодня в Карелии новых – 35 случаев, один мужчина умер.