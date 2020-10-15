Патологоанатом рассказала, что делает коронавирус с легкими больных

Патологоанатом Людмила Гришина рассказала, как проходят вскрытия тел умерших от коронавируса пациентов. По ее словам, эта процедура необходима, чтобы подтвердить или опровергнуть поставленный диагноз, пишет «Российская газета».

Как отметила специалист, перед вскрытием врач тщательно изучает историю болезни - диагноз, результаты прижизненных анализов, посмертный эпикриз. После этого происходит само вскрытие.

Патологоанатом показала журналисту издания биоматериалы, в том числе «пылающую» трахею ярко-красного цвета и «резиновые» легкие. «Здесь в ковиде нет сомнения», - прокомментировала врач. Также Гришина рассказала, что легкое обязательно взвешивают и фиксируют значительное увеличение массы. По ее словам, легкое, пораженное коронавирусом, может весить до двух килограммов при норме в 350-400 граммов.

Врач отметила, что вирус поражает альвеолярный эпителий, что приводит к кислородному голоданию и острому респираторному дистресс-синдрому. Также для Covid-19 характерно изменение гемостаза. Возникают тромбозы сосудов, тромбоэмболия легочной артерии.

Гришина рассказала, что тончайшие срезы тканей изучаются под микроскопом. Фрагменты тканей трахеи, легких, селезенки отправляют в вирусологическую лабораторию. Если там данные подтверждаются, то умерший попадает в статистику Минздрава по коронавирусу.