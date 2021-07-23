Голикова: «Карелия близка к достижению коллективного иммунитета»

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 17 регионов России, которые, по ее мнению, наиболее близки к достижению коллективного иммунитета против коронавируса. В их числе оказалась и Карелия. Об этом вице-премьер заявила на совещании президента с членами правительства.

«Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета, или показателя 60%, <...> с учетом вакцинированных, переболевших, перенесших заболевание в бессимптомной форме 17 регионов страны. Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа»,

- цитирует ее ТАСС.

Голикова к тому же отметила, что темп вакцинации за последнее время увеличился почти вдвое. По ожиданиям Голиковой, Россия может добиться коллективного иммунитета на уровне 80% к 1 ноября. (фото ria.ru, Александр Астафьев)