Врач рассказала о быстром старении после перенеcенного коронавируса

Коронавирус способен ускорять старение организма, считает врач-эндокринолог из МГУ Зухра Павлова. Она рассказала радио Sputnik, почему нужно всеми способами избегать заражения.

По словам доктора, стареют в первую очередь мозг, нервная система. Происходит множество иных изменения, все они неблагоприятные.

Пациенты жалуются на немеющие руки, ощущение «мурашек» в них и в ногах, блуждающие боли. Все эти симптомы возникают именно после коронавируса.

Павлова считает, что очень быстро стареет и центральная нервная система, и периферическая. Врач считает эту проблему системной.

Поскольку замедлить преждевременное старение очень сложно, эндокринолог рекомендовала всеми способами избегать заражения. При этом она предупредила об опасности новых штаммов, которые возникают каждый месяц.

Раньше вирусы мутировали и слабели, объяснила Павлова. Коронавирус же лишь набирает обороты. Rottonara/Pixabay