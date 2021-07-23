Водителей с осени начнут штрафовать по камерам за выключенные фары

Еще одно нарушение смогут фиксировать дорожные камеры благодаря внедрению новой технологии. Они «научились» определять езду с выключенными фарами ближнего света и без ходовых огней. За это водителей станут штрафовать, сообщает Autonews.

Нарушения камеры распознают при помощи нейросети, технологию создали в компании «Астролаб».

Новые возможности у дорожных камер появятся в 12 регионах РФ. Среди них Москва, Ульяновск, Крым, Красноярск, Иркутск, Омск, Тверь, Волгоградская область и Кабардино-Балкария.

Здесь компания обслуживает 1500 камер, все они смогут фиксировать вышеупомянутое нарушение. Штраф за него составляет 500 рублей.

Решать, когда именно вводить технологию, будут власти конкретного региона. Руководство компании заявляет, что сможет внедрить ноу-хау и в других регионах. // Фото: perevozki-stolitsa