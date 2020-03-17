Национальный архив Карелии перешел на особый режим работы

Национальный архив Карелии и Национальный музей Карелии информируют сегодня посетителей об изменениях в режиме работы, связанные с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщают их профильные паблики в социальных сетях.

В частности, в Национальном архиве Карелиии вводятся ограничения на количество исследователей, посещающих читальные залы архива.

В помещениях архива на Куйбышева, 6а допускается не более 12 человек, одновременно находящихся в зале, в помещениях на Андропова, 5а — не более 7 человек.

Сотрудники музея просят посетителей, занимающихся изучением генеалогии, истории семьи, по возможности перенести свою работу на более благоприятное время.

Также сообщается, что ежедневно, каждые 2 часа в помещении читального зала будут проводиться проветривание и уборка с применением растворов дезинфицирующих средств, в связи с чем исследователям необходимо покинуть читальный зал на период уборки.



Национальный музей Карелии информирует, что несмотря на сложные условия, он не закрывается, экскурсии и занятия продолжают проводиться, но возможен особый режим.

Сотрудники просят посетителей перед посещением проверять официальный сайт музея, его социальные сети для получения актуальной информации или уточнять информацию по телефону 76-94-79.