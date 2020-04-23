Парфенчиков решил отправить школьников на каникулы с 1 мая

Сегодня вечером ряд республиканских СМИ опубликовали распоряжение главы Карелии о сроках летних каникул для школьников. В частности, фотографию документа разместило издание «Столица на Онего». Таким образом, «лето» для многих юных жителей республики в связи с коронавирусом начнется намного раньше обычного.

Так, согласно документу, подписанному 23 апреля руководителем региона, учебный год для школьников с 1-4 классы завершится 30 апреля. С 1 мая для них начнутся каникулы. Для школьников с 5 по 8 классы и учащихся 10 классов каникулы начнутся с 25 мая. Учащимся 9 и 11 классов придется освоить образовательную программу и сдать экзамены.

Ранее Артур Парфенчиков во время прямой линии предложил отправить учащихся младших классов на каникулы с мая. Тогда же министр образования республики Роман Голубев сообщил, что ЕГЭ в этом году пройдет. По его информации, примерная дата - 8 июня, но она может сдвинуться. Всероссийских проверочных работ не будет. Для девятиклассников экзамен также проведут, но региону разрешили самостоятельно установить дату проведения с 8 по 30 июня в зависимости от эпидемиологической обстановки.