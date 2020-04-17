Парфенчиков предложил отправить школьников на каникулы с мая

Во время прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова, которую он провел во «ВКонтакте», речь зашла об организации обучения в школах республики в период режима повышенной готовности.

Министр образования РК Роман Голубев сообщил, что ЕГЭ в этом году все же пройдет. По его информации, примерная дата - 8 июня, но она может сдвинуться. Всероссийских проверочных работ в этом году не будет. Для девятиклассников экзамен тоже проведут, но региону разрешили самостоятельно установить дату проведения с 8 по 30 июня в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Голубев также сообщил, что в Карелии 21 населенный пункт, где интернет есть только в школах. Это 2300 школьников, которые практически отрезаны от обучения. Голубев сказал, что первая неделя дистанционного обучения выявила три проблемы. Первая - это избыточный объем знаний, который пытаются впихнуть в урок. Дистанционно можно заниматься только 30 минут из-за нагрузки на зрение. Во-вторых, министр считает, что не нужно всех подряд оценивать, это слишком большая нагрузка на учителей. Третья проблема связана с тем, что виснут порталы.

В связи с этим глава Карелии Артур Парфенчиков предложил отправить учащихся младших классов (1-4 классы) досрочно на каникулы - с мая. В ближайшее время решение будет принято. К тому же обсуждается вопрос об открытии малокомплектных школ в небольших населенных пунктах. Особенно там, где в поселках нет интернета.