Роспотребнадзор разъяснил, как часто должны дезинфицировать подъезды
В связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала постановление о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.
В частности, руководители управляющих компаний и председатели ТСЖ должны обеспечить проведение влажной уборки мест общего пользования в жилых домах не реже одного раза в пять дней. Речь идет о полах в холлах, коридорах, на лестничных площадках и маршах, поручнях, ручках дверей в подъездах, наружных ручках дверей квартир, наружных частей мусоропроводов, лифтов, наружных поверхностях почтовых ящиков.
Для дезинфекции рекомендовано применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в нашей стране средства.
Котович рекомендовала председателю госкомитета республики по строительству, жилищному и дорожному надзору Александру Темнышеву обеспечить контроль данных мероприятий.