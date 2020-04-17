Роспотребнадзор разъяснил, как часто должны дезинфицировать подъезды

В связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала постановление о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

В частности, руководители управляющих компаний и председатели ТСЖ должны обеспечить проведение влажной уборки мест общего пользования в жилых домах не реже одного раза в пять дней. Речь идет о полах в холлах, коридорах, на лестничных площадках и маршах, поручнях, ручках дверей в подъездах, наружных ручках дверей квартир, наружных частей мусоропроводов, лифтов, наружных поверхностях почтовых ящиков.

Для дезинфекции рекомендовано применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в нашей стране средства.

Котович рекомендовала председателю госкомитета республики по строительству, жилищному и дорожному надзору Александру Темнышеву обеспечить контроль данных мероприятий.