Празднование Дня города Петрозаводска перенесут на осень

Обычно День города – это последняя суббота июня. И уже понятно, что праздник может не состояться из-за эпидемиологической обстановки. Кроме того, его подготовку нужно готовить заблаговременно: уже с начала мая проводить конкурсные процедуры – на приглашение звезд, на оплату фейерверков и других праздничных мероприятий. Так что, скорее всего День города будет перенесен на более поздний и благоприятный период. Например, на осень.

Опыт проведения Дня города в сентябре у нас уже имеется и петрозаводчан такое решение в свое время устроило. Жизнь не остановится и празднование обязательно состоится в более благоприятное время.

«Размах праздника тоже должен будет корректироваться – не только в связи с эпидемиологической обстановкой, но также и новыми финансовыми возможностями. Городу сейчас важнее поддержать разные слои населения, и широкое празднование будет не совсем уместно в разгаре тяжелой экономической ситуации»,

– сообщила Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.