Индивидуальных предпринимателей поддержат рублем во время пандемии

Республиканское управление труда и занятости разработало нормативный правовой акт для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных мер. Его утвердил глава Карелии.

По документу индивидуальным предпринимателям ежемесячно предоставляется финансовая помощь в размере, не превышающем одного федерального минимального размера оплаты труда. Это 12 тысяч 130 рублей. Предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве ИП в Карелии до 11 марта 2020 года, состоять на учете в налоговой. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель. Выплаты будут осуществляться до отмены режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства.

Помощь предоставляется ИП, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, автомобильного транспорта, общественного питания, предоставления туристических услуг и других, наиболее пострадавших в условиях пандемии. Исключение составит розничная торговля продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости. Полный перечень – здесь.

Для получения выплаты необходимо предоставить в службу занятости заявление и заверенную гражданином копию паспорта. Документы принимают и дистанционно.