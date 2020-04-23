Нетрезвых водителей будут ловить в Карелии

Госавтоинспекция республики с 23 апреля по 12 мая проводит профилактическое мероприятие «Карелия За трезвое вождение».

За 3 месяца в Петрозаводске зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, двое пострадали.

Инспекторы дорожной полиции просят граждан своевременно сообщать в полицию о водителях с признаками опьянения и с девиантным поведением. Телефоны дежурной группы в Петрозаводске: 715-900, 78-44-44.