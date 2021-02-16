Смерть от коронавируса вернулась в Карелию

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн умерли жительница поселка Найстенъярви 1955 года рождения и олончанка 1975 года рождения. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 165 человек. Из этого числа заболели – 155 человек, из них у тридцати имеются симптомы средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 197 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6333,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2784,4 случая, по Северо-Западу – 4907,9.

Изображение с сайта invdes.com.mx