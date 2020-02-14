В Китае медики разработали эффективный метод лечения коронавируса

В Китае врачи разработали метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом. Заболевшим переливают плазму выздоровевших. Местные власти сообщают, что таким образом удалось спасти 10 пациентов, чье состояние не улучшалось от применения медикаментов.

Главврач больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что в плазме перенесших заболевание людей, были обнаружены антитела, которые помогают бороться с вирусом, пишут «Известия» со ссылкой на агентство Xinhua. Врачи призвали вылечившихся сдавать плазму, чтобы помочь спасти инфицированных.

По последним данным, число зараженных коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 63 тысячи, умерли 1488 человек, поправились 6982.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, началась в Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вышла за пределы страны и распространилась по миру.